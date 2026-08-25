Colisión entre taxi y rastra deja una taxista lesionada y cuantiosos daños materiales en Managua

Atrapada entre las latas retorcidas en que quedó convertirá la parte delantera del taxi placa M 07-028 quedó la señora Doris Aguirre de 45 años, tras impactar en el costado izquierdo de la rastra del furgón matrícula de El Salvador C 106-704 R 19-39.

El violento accidente de tránsito se registró la tarde de este martes, en Villa Reconciliación Sur, distrito 6 de Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que, el accidente se suscitó luego que doña Doris, conductora del taxi perdiera el control al explotarse una de las llantas del vehículo, y otros aseguran que ocurrió porque maneja a exceso de velocidad.

Sin embargo, serán las autoridades policiales las encargadas de determinar la responsabilidad de los involucrados, en tanto, doña Doris fue trasladada por miembros de socorro al hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx”.