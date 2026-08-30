Karina se convierte en huracán categoría 1 en el Pacífico sin amenaza para tierra

El huracán Karina se formó este domingo en aguas abiertas del océano Pacífico y alcanzó la categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Huracán Karina avanza por el Pacífico sin amenaza directa para tierra

El sistema se encontraba muy lejos de tierra y, por el momento, no representa una amenaza directa para zonas pobladas.

Sin embargo, los meteorólogos advirtieron que Karina podría experimentar un proceso de fortalecimiento constante o incluso rápido durante las próximas horas.

Podría convertirse en huracán mayor

El Centro Nacional de Huracanes prevé que Karina continúe intensificándose mientras se desplaza sobre aguas abiertas del Pacífico.

De mantenerse las condiciones favorables, el ciclón podría convertirse en huracán mayor, es decir, alcanzar al menos la categoría 3, con vientos sostenidos de 178 kilómetros por hora o más.

Este fortalecimiento podría producirse aproximadamente en el transcurso del próximo día.

Se aleja de Baja California

Durante este domingo, Karina se ubicaba aproximadamente a 1 mil 325 kilómetros al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México.

El huracán avanzaba hacia el noroeste a unos 24 kilómetros por hora y su trayectoria prevista lo mantiene desplazándose todavía más hacia aguas abiertas del Pacífico.

Aunque el centro del ciclón permanecería lejos de tierra, su influencia podría sentirse en algunas zonas costeras.

Advierten oleaje peligroso en México

El oleaje generado por Karina podría provocar fuerte resaca y peligrosas corrientes de retorno en sectores del suroeste de México y de la península de Baja California.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a bañistas y navegantes mantenerse atentos a los avisos locales debido al deterioro de las condiciones marítimas.

En otra zona del Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba aproximadamente a 1 mil 850 kilómetros al sureste de Hawái y tampoco representaba una amenaza inmediata para tierra.