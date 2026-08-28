Autoridades destruyeron 500 máquinas tragamonedas que ingresaron ilegalmente al país

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, ejecutó la destrucción de 500 máquinas tragamonedas que habían ingresado al territorio nacional sin cumplir con los requisitos legales de importación.

A pesar de que los equipos eran totalmente nuevos y contaban con sus accesorios completos, no poseían las autorizaciones correspondientes para operar en el país, lo que motivó su retención preventiva y posterior decomiso definitivo.

Durante el operativo, las máquinas fueron desmanteladas hasta quedar completamente inutilizadas.

Los residuos y materiales resultantes del proceso fueron traslados y depositados en un vertedero autorizado, ubicado en el kilómetro 124 de la carretera León-Chinandega.