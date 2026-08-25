Jelka González fallece en choque de caponera en San Ramón

La joven Jelka Geylin González, de 28 años, falleció la mañana de este martes luego de que la caponera en que viajaba de acompañante impactó contra el costado izquierdo de un camión en el sector El Salto, comunidad La Reyna, en San Ramón, Matagalpa.

Pasajera fallece al impactar caponera contra camión en San Ramón, Matagalpa

Cazadores de noticias indicaron que la caponera era conducida por Juan Orlando Vanegas Hernández, de 23 años, quien se dirigía hacia San Ramón y al Salto, perdió el control y fue a estrellarse en la llanta delantera izquierda del camión.

Juan Orlando relató que, al momento del impacto, su acompañante fue a pegar contra el pesado automotor, el cual era manejado por Joshua Gadiel Sobalvarro Aldana.

Tras el accidente, la joven Jelka González fue llevada por particulares a un centro asistencial de San Ramón, en un intento por salvarle la vida, pero lamentablemente llegó sin los signos vitales.

La infortunada joven era originaria del municipio Tuma – La Dalia, Matagalpa, hacia donde sería llevado su cuerpo para velarlo y posteriormente darle cristiana sepultura.

