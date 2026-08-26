Adulto mayor encuentra muerto a su hijo en Villa Belén, Managua

Un ciudadano de apellidos Velásquez Cano, de 35 años, decidió ponerle fin a su existencia mediante la asfixia mecánica en un cuarto de la casa donde habitaba en Villa Belén, Distrito Seis de Managua.

El cuerpo del infortunado fue encontrado colgado de una solera la mañana de este miércoles por su padre, de 79 años, quien de inmediato avisó a otros familiares y a las autoridades policiales.

A la casa ubicada de la terminal de la ruta 266 tres cuadras al norte y 150 metros al Este, se presentaron agentes de la Policía Nacional acompañados por un médico forense para iniciar las investigaciones.

Allegados dijeron que Velásquez Cano se encontraba deprimido desde hacía unos ocho meses debido a que su pareja lo abandonó, lo cual no le daba ánimo ni de buscar trabajo.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la debida autopsia y determinar legalmente la causa directa del fallecimiento.