Zapatero muere durante pleito en el Mercado Israel Lewites

El zapatero Pedro José Aburto Bermúdez, de 45 años, falleció tras ser atacado a puñaladas por el sujeto Henry Gabriel Márquez Pérez, de 34 años, en el sector del mercado Israel Lewites, en el Distrito III de Managua.

El hecho sangriento ocurrió de la empresa Nestlé 200 metros al Norte, donde Pedro Aburto, conocido como “Ojo Cagado”, atacó a pedradas a un grupo de borrachos que estaba en la calle, entre ellos a Henry Márquez, alias “El Moco”.

Según Moisés Cuadra, al ver que Pedro les arrojaba piedras, “El Moco” sacó un cuchillo de entre sus ropas, se le acercó y le asestó tres mortales estocadas en el pecho, la espalda y la clavícula izquierda.

Al sentirse herido, Pedro, quien también andaba ebrio, trató de correr hacia su taller de zapatería, pero debido a las graves heridas, cayó en la calle en estado agónico.

Aunque personas del sector auxiliaron de inmediato a Pedro José Aburto Bermúdez y lo trasladaron al hospital Fernando Vélez Paiz, murió cuando estaba siendo intervenido quirúrgicamente.

Por su parte, Henry Gabriel Márquez Pérez fue capturado por agentes de la Policía Nacional de los semáforos de los Mil Metros 200 metros al sur y 100 metros arriba, en el reparto Schick, Distrito V de Managua.

