Hallan ahogado a boaqueño en río de Yula Sacal, Boaco

El ciudadano Merlín Fermín Dávila, de 56 años, fue encontrado ahogado este lunes en un río ubicado en el sector San Pedro, de la comarca Yula Sacal, del municipio de Boaco.

Conocidos dijeron que don Merlín fue visto tomando licor ayer domingo y después le perdieron el rastro.

Se presume que cuando estaba ebrio se enrumbó a su vivienda, y en el camino cayó al río y se ahogó, pues no había nadie que lo auxiliara.