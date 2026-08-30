Hallan cuerpo de Dayanara Gómez tras ser arrastrada por el man en El Viejo

El cuerpo de Dayanara Francela Gómez Centeno, de 30 años, fue localizado en la misma zona donde fue arrastrada ayer adentro de Los Clavos, municipio de El Viejo, departamento de Chinandega.

Balneario Los Clavos, El Viejo, Chinandega

Tu Nueva Radio Ya conoció que Gómez Centeno había llegado este sábado de paseo a dicho balneario, cuando en horas de la tarde decidió darse un chapuzón, siendo llevada por una corriente submarina mar adentro.

A pesar de que familiares y personas del lugar realizar la búsqueda fue ubicada a tempranas horas de esta mañana.

El caso es investigado por las autoridades policiales del viejo del Viejo, departamento de Chinandega