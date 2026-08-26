Carretera nueva a León: choque múltiple deja daños y paraliza tráfico

Daños materiales dejó la colisión entre cuatro vehículos ocurrido la noche de este martes, frente a la entrada de Vistas de Momotombo, kilómetro 20 de la carretera nueva a León, donde el tráfico se vio interrumpido por horas.

Otros conductores que se encontraban en el lugar comentaron que, una rastra color amarillo con anaranjado impactó contra dos vehículos, entre ellos el carro gris placa LE 42.439 y dos camionetas Hyundai (una blanca y otra roja).

Hasta el momento no se conocen detalles sobre personas lesionadas, agentes de policía nacional llegaron al lugar para indagar mayores detalles.

