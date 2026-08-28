Nicaragüense espera sentencia en EE.UU tras morder en el cuello a un agente de inmigración

La joven nicaragüense Silvia Paola Sánchez Hurtado, de 23 años, se declaró culpable ante la justicia estadounidense por haber agredido a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante un operativo de detención en Fort Collins, Colorado.

Los hechos se registraron el pasado 11 de marzo, cuando los oficiales federales intentaron arrestar a Sánchez Hurtado en cumplimiento de una orden judicial por violaciones a las leyes migratorias.

Al momento en que los agentes procedían a colocarle las esposas, la connacional opuso resistencia violenta y mordió en el cuello a uno de los efectivos.

Tras la aceptación formal de los cargos por parte de la acusada, el proceso legal avanzó hacia su etapa final.

Sánchez Hurtado permanece bajo custodia federal a la espera de la audiencia de imposición de pena, la cual está programada para finales de este año 2026.