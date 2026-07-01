Incendio arrasa casa y deja sin nada a familia en Nindirí

Un devastador incendio consumió todos los enseres domésticos y la estructura interna de una vivienda ubicada en el callejón de Los Vicentes, en la comunidad Piedra Menuda, del municipio de Nindirí, en Masaya, dejando a una familia a la intemperie.

Voraz incendio deja solo con su ropa puesta a familia de Nindirí

La propietaria del inmueble, doña María Georgina Vicente López, relató con impotencia que se encontraba en el patio de la propiedad cuando se percató de que la casa ya estaba siendo devorada por el fuego.

Debido a la rapidez con la que se propagaron las llamas, la ciudadana no logró rescatar ninguna de sus pertenencias, quedándose únicamente con la ropa que llevaba puesta.

Entre las pérdidas materiales se encuentran un televisor, un ropero, un cofre con objetos personales, dos camas y la refrigeradora.

De igual manera, se quemaron los alimentos de consumo diario de la familia, entre ellos un saco de arroz, uno de azúcar y la carne que guardaban en el refrigerador.

Doña María Georgina lamentó la pérdida de cien sillas plásticas que le había regalado una de sus hijas, las cuales utilizaba año con año para celebrar tradicionalmente la Purísima y para ofrecer alimentos a los niños del barrio cada 24 de diciembre.

Asimismo, detalló que la propia imagen de la Virgen María y todas las decoraciones religiosas fueron reducidas a cenizas.

En la vivienda habitaba el esposo de María Georgina y su hijo, el joven Henry Feliciano Madrigal Vicente, quien no se encontraba en el lugar.

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Los vecinos de la comunidad actuaron con rapidez y lograron salvar una motocicleta propiedad del joven, que se encontraba estacionada en el porche, así como una mesa de madera. Estos fueron los únicos bienes que no fueron destruidos por el fuego.

Al ser consultada sobre las posibles causas, la afectada descartó haber dejado algún electrodoméstico encendido, explicando que suele planchar su ropa únicamente los sábados y que el único aparato que permanecía conectado de manera habitual era la refrigeradora, por lo que no se descarta que el origen del siniestro haya sido un fallo eléctrico.