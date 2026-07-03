Incendio destruye casa y deja a madre e hijos en Masatepe

Un incendio de origen desconocido consumió por completo, la mañana de este viernes, la vivienda de Yaritza Massiel Vargas Guerrero y sus dos pequeños hijos, ubicada en el barrio Santo Domingo del municipio de Masatepe, en el departamento de Masaya.

Incendio deja en la calle a mujer y sus hijos en Masatepe

El siniestro destruyó las camas, electrodomésticos y pertenencias personales de la humilde familia, provocando pérdidas materiales cuantiosas y dejándolos en una situación sumamente vulnerable.

Miembros de los Bomberos Unidos se desplazaron al sitio de la emergencia, logrando sofocar las llamas con éxito y evitando que el fuego se propagara hacia las viviendas vecinas.

Tras el control de la emergencia, las autoridades competentes iniciaron los peritajes e investigaciones necesarias en el lugar para determinar con precisión cuál fue el origen del siniestro.

