Incendio afecta vivienda en el barrio Monseñor Lezcano, en Managua

En el barrio Monseñor Lezcano, de la estatua 5 cuadras arriba, el incendio destruyó la vivienda propiedad de Fernando Rivera Morales, de 56 años de edad.

Al momento del siniestro, se encontraba el hijo de Fernando, Braulio Ignacio Segovia Rivera, quien se encuentra consternado por lo sucedido en la vivienda, edificada con madera.

El capitán Espinoza, destaca en este momento que no hay casas vecinas afectadas por el incendio, ocurrido en el distrito II de Managua.

Los bomberos trabajaron en un área de 10×20, donde hay varias habitaciones. En el lugar se encuentran varias unidades de bomberos y cisternas, más el personal especializado.