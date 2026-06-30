Incendio consume parte del Calala Café del Sur en Villa Fontana

En cuestión de minutos, un voraz incendio consumió la zona de la barra del negocio «Calala Café del Sur», ubicado de las oficinas de INE en Villa Fontana, dos cuadras al norte.

Calala Café del Sur

El siniestro ocurrió de forma repentina justo cuando el personal del establecimiento se preparaba para abrir las puertas al público y transmitir un partido de fútbol.

Luis «Lucho» Gómez, socio del local, relató que momentos antes del incidente experimentaron un corte en el fluido eléctrico.

Ante el apagón, decidieron salir brevemente a buscar una planta eléctrica para abastecerse ante la emergencia, sin imaginarse que apenas cinco minutos después de retirarse recibirían la llamada de un vecino alertándoles de que el negocio estaba envuelto en llamas.

Al regresar al sitio, el fuego ya había arrasado con valiosos equipos e infraestructura.

El propietario valoró las pérdidas materiales en más de 5,000 dólares, detallando la destrucción de dos parlantes, dos aires acondicionados, una cocina, un horno microondas, parte del tendido eléctrico y varios discos de música de colección.

Al lugar de los hechos se presentaron unidades de Bomberos y agentes de la Policía Nacional para sofocar el siniestro, evitar que se propagara a negocios vecinos e iniciar las investigaciones pertinentes que determinen las causas exactas de este lamentable hecho.