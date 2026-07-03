Músico Abel Urrutia muere en auto hotel de Ciudad Darío

Las autoridades de la Policía Nacional investigan las causas de muerte de Abel Moisés Urrutia Flores, de 33 años, integrante de la Banda Filarmónica del Colegio Rubén Darío, cuyo cuerpo fue encontrado en una habitación del Auto Hotel 91.

Abel Moisés Urrutia Flores

El hombre fue encontrado inconsciente dentro de una de las habitaciones del Auto Hotel 91, ubicado en el barrio Enmanuel, carretera Panamericana kilómetro 91, en el municipio de Ciudad Darío, Matagalpa.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Abel Moisés ingresó al establecimiento en horas de la mañana en compañía de una mujer cuya identidad no ha sido confirmada hasta el momento.

De manera extraoficial se especula que se informó a los familiares que el deceso de Abel Moisés, se trataría de una condición cardíaca asociada a problemas respiratorios, que derivó en un infarto cardíaco, posiblemente relacionado con el uso de sustancias o medicamentos de tipo estimulante; sin embargo, serán las autoridades las encargadas de esclarecer el caso.