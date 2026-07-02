Evert Arosteguí muere al caer a canaleta en El Sauce

De forma inmediata falleció Evert Arosteguí, de 48 años, al caer a una canaleta de concreto en el casco urbano de El Sauce, en el departamento de León.

Ciclista perece al caer de cabeza a canaleta de concreto en El Sauce

Cazadores de noticias informaron que Evert era conocido popularmente como “Ceja” y fue encontrado muerto en un charco de sangre, la mañana de hoy.

Se presume que, Evert iba circulando anoche a bordo de su bicicleta en estado de ebriedad cuando perdió el control y cayó al fondo de la canaleta.

El mortal accidente sucedió de la barrera El Pochote una cuadra al sur en el reparto Divino Niño, a donde llegaron agentes policiales a investigar el caso.