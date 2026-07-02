Motociclista pierde un brazo tras chocar ebrio en Managua

El ciudadano José Luis Rivas, de 40 años, sufrió la amputación de su brazo izquierdo al impactar en moto contra una valla de concreto frente al barrio Santa Elena, en el kilómetro 12 de la carretera Norte, de la capital.

Motociclista termina noche de copas sin un brazo en la capital

Los informes señalan que Rivas iba haciendo zigzag a exceso de velocidad y en supuesto estado de ebriedad con la moto placa M 94 521, cuando se estrelló contra la valla y la malla metálica ubicadas en el centro de la vía.

A causa del impacto, Rivas sufrió la amputación de su miembro superior izquierdo el cual quedó tirado en medio de la vía, además de sufrir múltiples golpes, por lo que fue llevado grave al hospital Carlos Marx.