Miembro de la diversidad sexual despierta a todo un barrio por no recibir pago de un «mameluco»

Un tremendo escándalo protagonizo esta madrugada el miembro de la diversidad sexual identificado como “La Tamara”, al exigirle a un vigilante de un parqueo del taller J. Contreras, ubicado del Benemérito Cuerpo de Bomberos dos cuadras arriba, en el populoso barrio Bóer.

El cazador de noticias José Dávila, quien estuvo a eso de las 12.30 de la madrugada cuando la trifulca estaba en vivo, dijo que la “Tamara” estaba endemoniada gritándole al vigilante de iníciales H.O.G, de 34 años que le pagara, porque él no se iba a ensuciar la boca por nada.

“Hijo de P…págame mal nacido, que crees que me voy a enjuagar con esa leche de la que me lleve a la boca, y no me vas a dar los 300 córdobas, sinvergüenza, ladrón, para eso insistís en llamarme cuando estoy dormida” , nunca me habías hecho esto, porque hasta me has hecho otras cosas” expresaba con furia “La Tamara”.

Fue tanto el escándalo que pobladores del lugar fueron despertados y se encargaron de alertaron a la policía del escándalo, ya que el miembro de la diversidad sexual quien escupía espeso a la vez que aventaba pedradas contra instalaciones del parqueo y amenazaba a su cliente con quebrarle los vidrios de los vehículos que estaban guardados en el lugar “puyarlo” con un puñal.

Al final no se supo en que quedó el “bochinche” pero de seguro al vigilante ya no se le vera en el lugar.