El señor Bismarck Antonio González Espinoza, de 65 años, fue encontrado sin signos vitales este jueves en su casa de habitación, ubicada de la iglesia Betania una cuadra al oeste, en el barrio Los Ramos, de Dolores, Carazo.

Adulto mayor es hallado sin vida en Dolores, Carazo

Don Bismarck habitaba junto a sus hijos, quienes al momento del hallazgo se encontraban fuera del hogar cumpliendo con sus jornadas laborales.

El cuerpo fue descubierto por una señora encargada de su cuido. Al notar que el ciudadano no reaccionaba ni se movía, la fémina dio la alarma y solicitó auxilio de inmediato.

Al lugar se presentaron miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que don Bismarck ya no presentaba signos vitales.

Se informó que el ahora fallecido padecía de diabetes crónica y le faltaba una pierna, condiciones de salud que lo mantenían postrado en una cama.

Oficiales de la Policía Nacional se presentaron a la vivienda para iniciar las investigaciones, en tanto un médico forense llegó para revisar el cuerpo y determinar las causas exactas del deceso.

Ante la situación lamentable, la alcaldía municipal y autoridades políticas locales se movilizaron para brindar acompañamiento y apoyo a la familia, que es de escasos recursos, para los trámites fúnebres.

