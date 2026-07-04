Dictan prisión preventiva contra motociclista que arrolló mortalmente a exalcalde de Rivas

Este sábado, en los Juzgados de Audiencias de Rivas, fue admitida la acusación en contra del ciudadano Wilber Antonio Sánchez, por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de quien en vida fue el exalcalde de Rivas, Armando Avilés Iglesias.

La jueza a cargo, además impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Wilber Antonio Sánchez, y le programó para el 14 de julio la Audiencia Inicial.

El líbelo acusatorio indica que el pasado martes 30 de junio, Wilber Antonio Sánchez, a bordo de su motocicleta arrolló a don Armando Avilés Iglesias, quien estaba frente a su vivienda ubicada en el barrio Los Pinos del municipio de San Jorge, Rivas.

Don Armando Avilés Iglesias fungió como alcalde de San Jorge, durante la década de los años 90s.