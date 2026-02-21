Voraz incendio destruye bodega de electrodomésticos en Chichigalpa

Un incendio de grandes proporciones se desató la tarde de este sábado en una bodega de electrodomésticos ubicado en la comunidad Sirama Norte, jurisdicción de Chichigalpa, en el kilómetro 120 en Chinandega.

Al sitio se presentaron de inmediato cuatro unidades contra incendios de los bomberos de la zona, para combatir las fuertes llamas que amenazan con extenderse a propiedades vecinas.

El dueño del negocio es hombre que importa los artículos desde Guatemala y de momento se desconocen las causas que originaron el siniestro que está arrasando también con una bodega de productos plásticos.

Las autoridades policiales que acudieron al sitio desalojaron momentáneamente a las familias que habitan en las viviendas aledañas para evitar afectaciones a la vida humana.

Al lugar también se presentaron funcionarios de la alcaldía y el secretario político departamental de Chinandega, José Espinoza, para apoyar las labores de protección de las familias.