Motociclista pierde la vida al accidentarse en Jinotega

Un motociclista pereció de forma inmediata al perder el control de su cabra mecánica, cuando se desplazaba por el sector conocido como La Gota de Leche en el departamento de Jinotega, la noche de este sábado.

Cazadores de noticias informaron que el motociclista viajaba en compañía de un menor de edad, quien resultó lesionado, por lo que fue trasladado al hospital Victoria Motta de la ciudad de Jinotega.

Agentes de la Policía Nacional se movilizaron al lugar para investigar la identidad del fallecido y las causas del accidente de tránsito.