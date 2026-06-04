Voraz incendio causa muerte de niña y deja a otra menor con graves quemaduras en Waspam

Una tragedia conmovió a la comunidad de Andris, Río Coco Abajo, en el municipio de Waspam, Caribe Norte, tras registrarse un incendio estructural que cobró la vida de la niña Beisha Lejani Pereira, de 5 años, quien falleció carbonizada en el lugar.

Beisha Lejani Pereira

En el mismo hecho, la adolescente Lis Lejani Cristiliano Pereira, de 14 años, resultó con quemaduras en el 18% de su cuerpo, principalmente en el antebrazo derecho y el tronco, tras lograr escapar de las llamas al saltar desde la vivienda construida bajo la modalidad de casa de tambo.

La menor lesionada recibió las primeras atenciones en el puesto de salud de Koom y luego fue trasladada al Hospital Primario Oswaldo Padilla de Waspam, donde se encuentra en condición estable.

Debido a la complejidad de las heridas, las autoridades médicas indicaron que será remitida al Hospital Sandino Nuevo Amanecer de Bilwi para recibir atención especializada, mientras una comisión encabezada por la alcaldesa Irma Herrera y brigadas del COMUPRED brindan acompañamiento directo a la familia afectada.

De acuerdo con las versiones preliminares brindadas por los vecinos de la zona, antes de que iniciara el siniestro se escuchó una fuerte explosión en el inmueble, la cual presuntamente estuvo relacionada con el fallo en la batería de un panel solar que se encontraba ubicada en la sala de la vivienda.

Las autoridades competentes mantienen el caso bajo investigación para determinar de manera científica y oficial las causas exactas que originaron el fuego, el cual consumió por completo la estructura de madera y zinc.

