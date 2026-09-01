Incendio arrasa vivienda en empalme de San Benito y deja pérdidas de C$15 mil

Un incendio registrado la mañana de este martes redujo a cenizas una vivienda de madera y zinc en el sector del empalme de San Benito, sobre el kilómetro 35 de la carretera a Boaco.

Incendio destruye vivienda y enseres domésticos en empalme de San Benito

La rápida intervención de los pobladores de la zona evitó que las llamas se propagaran a propiedades vecinas.

La vivienda era propiedad de Eveling de los Ángeles Molina Machado, de 35 años.

Como resultado del siniestro, la familia perdió dos camas matrimoniales, muebles de madera, una cocina, electrodomésticos, prendas de vestir y la estructura general del inmueble, registrándose pérdidas materiales estimadas en 15 mil córdobas.

De acuerdo con las indagaciones de las autoridades, el fuego se originó por un fallo eléctrico desencadenado al dejar un bombillo encendido descansando sobre una de las camas.

El calor acumulado sobre el colchón y la ropa de cama provocó la explosión del foco, proyectando chispas que iniciaron rápidamente la combustión de la habitación.

