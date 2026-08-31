Hombre se debate entre la vida y la muerte tras ser atacado a machetazos en Nueva Segovia

Al borde de la muerte se encuentra el ciudadano Marvin Rivera, luego de ser víctima de una brutal agresión a machetazos a manos de un sujeto desconocido en el municipio de Murra, Nueva Segovia.

Marvin Rivera está grave

El sangriento hecho se registró la tarde de este domingo en la comunidad Quebrada Negra Arriba.

De acuerdo con los informes preliminares, Rivera se hallaba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando fue sorprendido de forma repentina por el agresor, quien arremetió en su contra a filazos sin mediar palabra.

Rivera recibió múltiples machetazos en la cabeza, piernas y diversas partes del cuerpo.

Tras el ataque, el lesionado quedó ensangrentado y tendido en el lugar, de donde fue llevado inicialmente al centro de salud de Murra.

Sin embargo, debido a la severidad de las heridas, fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Héroes de las Segovias, en la ciudad de Ocotal, donde permanece en estado delicado.

Por su parte, la Policía Nacional desplegó un equipo investigativo para dar con el paradero del atacante y esclarecer el móvil del móvil.

