Incendio reduce a cenizas enseres de dos familias en el barrio Rubén Darío, Estelí

Un voraz incendio registrado la mañana de este jueves dejó cuantiosos daños materiales y pérdidas económicas estimadas en cerca de 49 mil córdobas al consumir los cuartos donde habitaban dos familias en el barrio Rubén Darío de la ciudad de Estelí.

El siniestro ocurrió exactamente del monumento Miguel Alonso una cuadra al sur y cuatro cuadras al oeste.

Las llamas afectaron directamente a las inquilinas Martha Yaceli Rivera López, de 29 años, y Nohelia María Bellorín Bellorín, de 28 años, en una propiedad perteneciente a José Danilo Roque Gómez, de 47 años.

Afortunadamente, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con las investigaciones, el fuego se originó por el sobrecalentamiento de una paila con arroz que quedó sin vigilancia sobre una cocina de gas de mesa.

El calor extremo fundió partes de la cazuela y se propagó a la mesa de madera, alcanzando rápidamente un televisor y un cilindro de gas licuado situado debajo de la estructura.

La combustión se extendió velozmente en ambas áreas de la vivienda —construida con paredes y estructuras de madera—, provocando la pérdida total de camas, roperos plásticos, ropa, electrodomésticos y enseres domésticos.

