Se rinde a la muerte «Turulo», embestido por toro en barrera de Tiscapa

El ciudadano Dismar Gómez Rivera, de unos 35 años, conocido como “Turulo”, murió a causa de las lesiones que sufrió el pasado domingo, al ser embestido por un toro, en la barrera de Tiscapa, en Managua.

En la transmisión en vivo del evento quedó grabado cuando “Turulo” pasa “jochando” al cachudo, quien realizó un movimiento y lo suspendió por los aires.

Uno de los cachos impactó el lado derecho del abdomen de Gómez Rivera, quien sufrió graves lesiones en órganos internos.

Gravemente lesionado fue trasladado a un hospital de Managua, donde falleció la noche del miércoles a pesar de los cuidados médicos.

El ahora occiso era originario de Tipitapa donde se realizan sus honras fúnebres.