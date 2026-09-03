64 capturados por delitos graves en operativos de la Policial Nacional
La Policía Nacional reportó la captura de 64 personas por delitos de alta peligrosidad en todo el territorio nacional, como parte de los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo ejecutado entre el pasado jueves 27 de agosto y el miércoles 2 de septiembre.
Entre los detenidos figuran 5 por muerte homicida, 27 por robo con intimidación, 8 por tráfico de drogas, 23 por abastecimiento de sustancias ilícitas y 1 por abigeato.
Como evidencias de los hechos delictivos, las autoridades ocuparon más de 3.6 kilos de cocaína, 2.1 kilos de crack, 6 libras de marihuana, 6 armas de fuego, 14 teléfonos celulares y 3 semovientes.
A la par de las detenciones, la institución policial desplegó un amplio abanico de acciones operativas y preventivas, efectuando 5,500 cierres de barrios, 32,917 intervenciones en focos delictivos y expendios, y la requisa de 75,424 personas.
Asimismo, se realizaron 64,619 acciones de prevención comunitaria que incluyeron visitas casa a casa, encuentros con líderes y atención a jóvenes en riesgo.
En el ámbito rural, se brindó cobertura a 4,282 comunidades, concretando más de 10,909 visitas a fincas y centros de acopio para proteger a productores y trabajadores agrícolas.
De igual forma, la fuerza pública garantizó la seguridad en los desfiles escolares de Fiestas Patrias, eventos deportivos de béisbol y voleibol, centros educativos y más de 100 mil actividades culturales, recreativas y comerciales en todo el país.