Buscan a joven con trastorno mental desaparecida en Corinto, Chinandega

Gran preocupación embarga a la familia de Clariet Asmara Caballero Gómez, de 23 años, de quien se desconoce su paradero desde el pasado domingo 30 de agosto, cuando salió de su casa de habitación ubicada en el sector de la Báscula, en la ciudad de Corinto, Chinandega.

Clariet Asmara Caballero Gómez

Este martes la joven cumplió tres días desaparecida. Según informaron sus allegados, al momento de ser vista por última vez vestía un pantalón azulón, blusa blanca, chinelas y llevaba colgada al hombro una toalla de color rojo.

Sus familiares destacaron que Clariet padece de trastornos mentales, lo que incrementa la urgencia de dar con su paradero.

La familia apela a la solidaridad de la ciudadanía para obtener información que ayude a localizarla. Cualquier dato relevante o reporte sobre su ubicación puede comunicarse de inmediato al número telefónico 8129-3568.

