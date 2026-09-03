La muerte sorprende a poblador de Ocotal, Nueva Segovia

El ciudadano Nolvin Montenegro de unos 33 años de edad, fue encontrado muerto en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Nuevo Amanecer del municipio de Ocotal, en Nueva Segovia, la tarde de este jueves.

Los restos del infortunado fueron encontrados por su mamá tras regresar de hacer unas diligencias durante toda la mañana. Enseguida, la afligida mujer alertó a las autoridades competentes.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso desplazaron un equipo investigativo para determinar las causas exactas de muerte de Nolvin Montenegro.