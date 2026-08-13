Colisión entre motos deja 4 lesionados en Carazo, uno de los involucrados quedó con un pie cercenado

Con el píe izquierdo cercenado ingresó al hospital Santiago de Jinotepe, Carazo, el oficial de la policía Horacio Ezequiel Quintero Calero de 42 años, luego que la motocicleta placa M 23-114 en que viajaba colisionara con otra cabra metálica.



El accidente se registró la noche de este jueves, en el kilómetro 30 de la carretera Sur, exactamente, en el sector conocido como La Conejera, jurisdicción del municipio de Diriamba, Carazo.

Junto a don Horacio viajaba en la moto su esposa María Estela Espinoza González, quien resultó con trauma craneal y politraumatismo, siendo trasladada al hospital Fernando Vélez de Managua, donde su condición es reservada.

La otra persona involucrada en el accidente de tránsito es Darwin Antonio González Reyes de 31 años, quien viajaba en la moto placa M 291-804 junto a Eduardo Javier Aguirre Granera, ambos fueron trasladados al centro asistencial jinotepino.

Agentes de la Policía Nacional movilizaron un equipo investigativo a la zona para determinar las circunstancias en que ocurrió la colisión entre las motos y al responsable.