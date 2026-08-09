Muere pasajero de moto en El Pía, Siuna, y conductor queda grave

El jovencito Elvis Enoc García Herrera, de 16 años, murió en los primeros minutos de hoy domingo en un accidente en motocicleta, en la comunidad El Pía, ubicada Siuna, Caribe Norte.

Pasajero muere y conductor de moto grave a causa de accidente en Siuna

La víctima viajaba como pasajero en la moto conducida en estado de ebriedad por Harlintong Borge, de 25 años, quien resultó gravemente lesionado.

Según las investigaciones, al llegar al kilómetro 343 de la carretera Siuna – Rosita, el motorizado perdió el control y se estrelló contra una señal de tránsito.

En el hecho, la peor parte se la llevó Elvis Enoc quien sufrió una fractura en el cráneo porque no portaba casco de protección.

