Conductor lesionado al volcar cabezal con cerveza en Nagarote

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves cerca de la entrada principal a la finca Santa Rita, en el kilómetro 34 de la carretera Nueva a León, donde un furgón cargado con 1,300 cajillas de cerveza terminó volcándose a un lado de la vía.

Nagarote: Conductor lesionado al volcar cabezal cargado con más de mil cajillas de cerveza

El cabezal marca Mack color blanco con placa M-217-173 y rastra verde con matrícula M-284009, trasladaba el cuantioso cargamento desde la cervecería en Managua hacia un plantel de almacenamiento en la ciudad de León.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el conductor Martín Alonso Jiménez Reyes, de 29 años, perdió el control del pesado vehículo mientras circulaba de este a oeste, provocando que se saliera de la pista y volcara estrepitosamente.

El accidente ocurrió en el kilómetro 34 de la carretera Nueva a Leó

A causa del fuerte impacto, el conductor resultó con una herida abierta en el área parietal derecha y múltiples escoriaciones en el cuerpo.

Al sitio se movilizaron efectivos de la Policía Nacional y miembros de Bomberos Unidos para brindar atención prehospitalaria, trasladando posteriormente al lesionado en un vehículo particular hacia el Centro de Salud Raúl Vargas de Nagarote.

