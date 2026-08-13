La nicaragüense Dileni Duarte pide apoyo para volver a Nueva Guinea desde EE. UU.

Postrada en una cama del hospital Yale-New Haven en Connecticut, Estados Unidos, la nicaragüense Dileni Noelia Duarte, de 25 años y originaria de Nueva Guinea, está suplicando el apoyo de la población para hacer frente a una severa enfermedad autoinmune y lograr retornar a Nicaragua junto a sus dos hijos menores de edad.

Dileni Duarte

Dileni Duarte, quien emigró hace unos años en busca de oportunidades para apoyar a su familia, fue diagnosticada hace cuatro meses con la enfermedad Pénfigo Vulgar, una afección grave del sistema inmunológico.

El Pénfigo Vulgar causa ampollas y úlceras dolorosas en la piel y las membranas mucosas, como la boca, la nariz o la garganta, y ocurre cuando el cuerpo ataca por error a sus propias células sanas, debilitando la unión entre ellas y el estado físico de la persona.

Su madre, doña Blanca Nubia Duarte, quien se dedica a la venta de refrescos en el mercado municipal de Nueva Guinea, hizo un llamado a las personas de buen corazón para reunir 20 mil dólares.

Esos fondos estarían destinados a cubrir los trámites para viajar ella a los Estados Unidos, para asistir a su hija en el proceso médico y gestionar su repatriación.

Para cualquier aporte o muestra de solidaridad, las personas interesadas pueden comunicarse directamente con doña Blanca Nubia Duarte en Nicaragua al teléfono 8535-3356, o con la propia afectada Dileni Duarte en Estados Unidos al +1 (203) 912-7035.

