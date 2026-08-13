Video capta robo de espejo a camioneta en Reparto Schick, Managua

Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento exacto en que un delincuente desconocido robó uno de los espejos retrovisores de una camioneta estacionada en las cercanías del antiguo cine Ideal, en el Reparto Schick, Managua a eso de las 5:00 de la mañana de este jueves.

Ladrón es grabado robando espejo de camioneta

En las imágenes registradas se observa cómo el individuo desprende la pieza del vehículo y luego se retira caminando con aparente normalidad sobre la acera, cambiando de dirección de forma repentina pocos metros después para evadir sospechas y darse a la fuga con el accesorios robado.

En el caso de las camionetas de lujo un solo espejo retrovisor original podría llegar a tener un precio superior a los 250 dólares y los delincuentes que cometen estos robos luego los van a vender al mercado negro.