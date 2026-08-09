Ebrio provoca carambola en El Zumen y deja varios lesionados, entre ellos un niño

Varas personas lesionadas dejó como saldo un choque múltiple, presuntamente causado por Edwin Sánchez Romero, de 39 años, conductor de un camión placa M 473-846, distribuidor de bebidas gaseosas.

Conductor ebrio causa varios lesionados, incluyendo un niño, en semáforos de El Zumen

El hecho ocurrió en los semáforos del Zumen, en Managua, cuando Edwin Sánchez se desplazaba en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

La colisión de carambola causó daños en el carro placa M 207-419, conducido por Gabriel Ocampo, de 48 años, quien viajaba junto a un adulto y dos niños, todos lesionados y trasladados a un hospital privado.

Otro vehículo afectados es el placa M 427-660, conducido por Mario Palacio, de 26 años, impacto en la parte trasera. También resultó lesionado Octavio Moisés Barbosa, de 31 años, quien conducía la moto placa M 332-317.

El caso es investigado por agentes de la estación 3 de policía.