Ebrio provoca carambola en El Zumen y deja varios lesionados, entre ellos un niño
Varas personas lesionadas dejó como saldo un choque múltiple, presuntamente causado por Edwin Sánchez Romero, de 39 años, conductor de un camión placa M 473-846, distribuidor de bebidas gaseosas.
El hecho ocurrió en los semáforos del Zumen, en Managua, cuando Edwin Sánchez se desplazaba en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad.
La colisión de carambola causó daños en el carro placa M 207-419, conducido por Gabriel Ocampo, de 48 años, quien viajaba junto a un adulto y dos niños, todos lesionados y trasladados a un hospital privado.
Otro vehículo afectados es el placa M 427-660, conducido por Mario Palacio, de 26 años, impacto en la parte trasera. También resultó lesionado Octavio Moisés Barbosa, de 31 años, quien conducía la moto placa M 332-317.
El caso es investigado por agentes de la estación 3 de policía.