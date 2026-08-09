Cachudo embiste a sorteador y lo deja grave en Granada

Con pronóstico reservado de vida se encuentra Oscar Ruiz Martínez, de 30 años, quien la tarde de hoy domingo, fue embestido por un “cachudo”, durante el tradicional tope de toros, de la ciudad de Granada.

A causa del golpe, Oscar resultó con 4 costillas fracturadas y una herida abierta que ameritó 15 puntadas para ser suturada.

El lesionado fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde los miércoles hacen lo posible por salvarle la vida.