Conductor lesionado tras volcar camión cargado de guaro en Pantasma

El vuelco de un camión cargado de botellas de guaro dejó una persona lesionada y cuantiosos daños materiales en la Cuesta de Wale, en el kilómetro 205 de la carretera hacia Pantasma, en Jinotega, la mañana de este lunes.

Conductor lesionado al volcarse camión cargado de guaro en Pantasma

El accidente sucedió del comedor Las Güirileras 70 metros al sur, en donde el conductor del camión marca Hino color blanco placas ES 31-485 perdió el control y se dio vuelta.

Producto del accidente, el conductor del camión Héctor Antonio Hernández Gómez, de 58 años, resultó con golpes en el hombro y pierna izquierda.

En el camión viajaban como acompañantes Israel Wenceslao Ruiz, de 48 años, y Yader Benito Espinales Valdivia, de 28, quienes resultaron ilesos.

En el camión eran transportadas 600 cajillas de botellas de guaro y 200 cajillas de agua desde Estelí hacia Pantasma, parte de las cuales se destruyeron al impactar el camión a un lado de la vía.

