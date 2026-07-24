Señor que habita solo es encontrado sin vida en Villa Miguel Gutiérrez

Acostado en una hamaca fue encontrado muerto, la mañana de este viernes, el señor Manuel Salvador Martínez Lara, de 68 años, en la casa que habitaba en la Villa Miguel Gutiérrez, en el Distrito VI de Managua.

El hallazgo fue realizado por agentes de la Policía luego de que pobladores del sector dieron la voz de alerta sobre la fetidez que salía del inmueble del adulto mayor, a quien no miraban desde hacía varios días.

A la casa ubicada de los Billares Pio Pío 3 andenes al lago también llegaron expertos forenses del Instituto de Medicina Legal para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue para determinar las causas de muerte.

Las autoridades policiales también investigan las circunstancias del deceso de don Manuel Salvador Martínez Lara quien habitaba solo en el inmueble debido a que el resto de su familia se encuentra supuestamente fuera del país.

