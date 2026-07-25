Más de 300 metros cúbicos de residuos fueron recolectados durante campaña “Jugá Limpio, Hace de tu Barrio tu Cancha”

Con un acto de clausura realizado en el Parque Las Piedrecitas, la Alcaldía de Managua dio por concluida la exitosa campaña ambiental «Jugá Limpio, hacé de tu barrio tu cancha», una iniciativa que durante varias semanas promovió el cuido del medio ambiente y la sana convivencia en los barrios de la capital.

El vicealcalde Enrique Armas destacó que la campaña, lanzada en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026, logró movilizar a más de 500 personas en los siete distritos de Managua, quienes participaron en 21 jornadas de limpieza y sensibilización ambiental.

Empresarios, deportistas, brigadistas ambientales y miembros de las comunidades unieron esfuerzos para retirar más de 300 metros cúbicos de residuos, contribuyendo a mantener limpios los barrios y espacios públicos de la capital.

Como parte del cierre de la campaña, se realizó un intercambio de figuritas del álbum oficial de la Copa Mundial 2026, permitiendo que decenas de niños y jóvenes completaran sus colecciones, además de disfrutar de un ambiente de recreación y convivencia familiar.

Durante las diferentes actividades desarrolladas a lo largo de la campaña también se entregaron balones y pachones para incentivar el deporte y la participación de la niñez y la juventud.

Asimismo, las autoridades reconocieron el compromiso de todas las instituciones, empresas, brigadistas y voluntarios que hicieron posible el éxito de la iniciativa. También fueron entregados electrodomésticos como estímulo a los compañeros que sobresalieron en la recolección de los más de 300 metros cúbicos de residuos.

El compañero vice alcalde, Enrique Armas, anunció que en los próximos días se darán a conocer nuevas actividades orientadas a fortalecer la conciencia ambiental, promover el respeto a la Madre Tierra y continuar impulsando acciones que mantengan limpia y saludable la ciudad de Managua.