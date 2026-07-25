“Rateros” roban herramientas de trabajo a poblador de La Concordia, Jinotega

En el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en el municipio de La Concordia, departamento de Jinotega, desconocidos robaron herramientas de trabajo al poblador Roberto Palacio Guido, de 42 años, aprovechando que se encontraba fuera de casa.

“Los rateros”, se llevaron tres taladros, una batería y dinero en efectivo, el monto de lo robado asciende a más de 48 mil 600 córdoba. La policía investiga el caso, ante la denuncia del afectado.