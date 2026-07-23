Muere peatón de 47 años al ser impactado por microbús en Managua

El ciudadano Orlando José Romero Medina de 47 años, murió la noche de este jueves, al ser impactado por el microbús blanco, placa M 429-668, conducido por Eduardo Téllez Rivas de 41 años, quien se desplazaba de la rotonda Centroamérica, dos cuadras abajo en Managua.

Cazadores de noticias informaron que aparentemente, Romero Medina cruzó la vía de forma imprevista, siendo impactado por el microbús de recorrido, cuyo vidrio delantero quedó reventado.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles del caso, y determinar la responsabilidad de los involucrados en la tragedia vial.

El cuerpo del infortunado fue es trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas exactas de su deceso.