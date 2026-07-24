Motorizado fallece tras atropellar a peatón en Yalagüina, Madriz

En el hospital Juan Antonio Brenes falleció la tarde de ayer jueves, Marvin Uriel Betanco Rodríguez de 47 años, quien resultó gravemente lesionado al atropellar con su moto a un peatón en Yalagüina, Madriz, la tarde del domingo 19 de julio.

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió en la comarca El Arado, donde Marvin Uriel manejaba a exceso de velocidad la motocicleta marca Génesis, color rojo, placa MZ 2730.

En ese momento, el motociclista atropelló a José Salomón Espinoza Vílchez, de 48 años, quien estaba ubicando señales detrás del camión marca Isuzu, color blanco, placa MZ 5834, que había estacionado por desperfectos mecánicos.

Tras el fuerte impacto, el motorizado salió proyectado hacia la vía en donde sufrió trauma craneal severo y otras lesiones de gravedad que acabaron con su vida a pesar de los esfuerzos médicos por salvarlo.