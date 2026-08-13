Audiencia contra dos capturados por asalto de casi 680 mil en San José de Bocay

Para el martes 18 de agosto fue programada la audiencia inicial contra dos de tres sujetos quienes el pasado 15 de julio asaltaron a los ocupantes de dos motos y los despojaron de 678 mil córdobas y dos celulares valorados en 31 mil córdobas, en Jinotega.

Los procesados son el sujeto Marvin Alexis Granados Peralta de 19 años, y un adolescente de iniciales J.C.G.P., quienes junto al aún prófugo Maykel Andino Jarquín cometieron el atraco con armas de fuego en la comarca Sabawás N⁰ 1, en la microrregión de Ayapal, en San José de Bocay.

El asalto ocurrió en una zona despoblada donde Marvin Granados Peralta, su pariente adolescente y Maykel Andino Jarquín interceptaron las dos motocicletas para despojar a sus ocupantes del dinero y de los celulares que portaban.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Emmanuel de Jesús González Soza, conducía su moto Bóxer y llevaba de acompañante a Silvio de la Cruz Soza, en tanto Jiner Abel Huete González, manejaba su moto Honda modelo Tornado, cuando fueron asaltados.

La denuncia fiscal agrega que el adolescente J.C. fue quien amenazó con una pistola a Silvio Soza y procedió a sustraerle de la mochila 388 mil córdobas, en tanto a Enmanuel lo despojó de su celular valorado en 18 mil córdobas.

Por su parte Jiner Huete intentó escapar, pero Marvin Granados Peralta le realizó 6 disparos que afortunadamente no lo impactaron, pero provocaron que se cayera de la moto.

Posteriormente el mismo Marvin Granados le quitó a Jiner Huete una mochila en la que llevaba 250 mil córdobas, así como otros 40 mil córdobas que andaba en su cartera y su celular de 13 mil córdobas.

Tras haber recibido la denuncia, la policía inició las investigaciones y logró la captura de Marvin Granados y el adolescente J.C., el pasado 3 de agosto, aunque se desconoce si lograron recuperar todo lo robado.

Los acusados, junto al prófugo Maykel Andino Jarquín enfrentan los cargos de robo con intimidación en las personas con circunstancias agravantes y será en la audiencia inicial en donde se conocerá si son enviados a juicio.

