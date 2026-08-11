Muchacha de 26 años se quita la vida en Esquipulas, Managua

Una joven de apellido Lazo, de 26 años, se quitó la vida por la vía de la asfixia mecánica, supuestamente agobiada por problemas conyugales.

El hecho ocurrió en residencial Alameda, en la comarca Esquipulas, kilómetro 14 de la carretera a Masaya, departamento de Managua.

Datos extraoficiales señala que la joven Lazo, estaba deprimida por la supuesta separación de su pareja, lo que habría provocado que decidiera acabar con su existencia.

El hecho es investigado por las autoridades policiales del Distrito Cinco para confirmar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

