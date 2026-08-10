Hallan cadáver de hombre de 55 años en cabezal en Managua

Una dantesca escena fue descubierta la mañana de este lunes de los semáforos de La Subasta 200 metros al Sur, en Managua, donde fue localizado el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de un ciudadano dentro de un cabezal.

Hallan cadáver dentro de cabezal cerca de semáforos de La Subasta, Managua

La víctima fue identificada como Luján Amador Rosales, de 55 años, originario del municipio de Juigalpa, departamento de Chontales.

El hallazgo se produjo en un predio utilizado como estacionamiento de furgones, luego de que personas en el lugar detectaran anomalías en la unidad aparcada y procedieran a revisarla.

Al sitio acudieron de inmediato agentes de la Policía Nacional del Distrito VI para iniciar las averiguaciones, en conjunto con especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML).

Los forenses trasladaron el cadáver a Medicina Legal para practicar la autopsia de ley, determinar la causa exacta de la muerte y establecer el tiempo de fallecimiento.

