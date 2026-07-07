David Javier Poveda muere en choque con camioneta en León

A causa de un trauma craneal severo y politraumatismo generalizado falleció anoche el motociclista David Javier Poveda, de 37 años, al estrellarse contra una camioneta estilo jeep.

David Javier Poveda, de 37 años

El accidente ocurrió frente al Bar Sevilla, en el sector Raúl Cabezas, en la comarca Chacraseca, en el municipio de León, a las cinco y media de la tarde de ayer lunes.

La camioneta era conducida por el australiano Jai Saul Tane, de 26 años, quien fue retenido mientras se determinan las circunstancias exactas en que sucedió el accidente.

David Javier Poveda habitaba en el sector de Los Munguía, en la comarca Chacraseca, donde fue velado su cuerpo para luego darle cristiana sepultura.