Capturan a dos sujetos con 9 libras de marihuana en San Ramón

Los sujetos Jelvin Adonis Aguilar, de 33 años y Leonardo García López, de 26, fueron capturados por la Policía Nacional durante un allanamiento ejecutado en una vivienda ubicada en la comarca El Jobo, en el municipio de San Ramón.

Detienen a dos sujetos con 9 libras de marihuana en San Ramón, Matagalpa

El operativo contra el tráfico de drogas se llevó a cabo el pasado viernes por la mañana, y en la requisa del inmueble, los agentes antinarcóticos incautaron un total de 9 libras de marihuana.

La sustancia prohibida estaba distribuida en cinco óvulos envueltos con cinta adhesiva y una parte suelta dentro de una mochila.

Ambos sujetos fueron puestos tras las rejas de inmediato y serán remitidos en las próximas horas a las órdenes de las autoridades competentes para iniciar su proceso judicial.

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