Hallan muerto a desconocido en balneario El Salto, San Rafael del Sur

Autoridades policiales investigan la identidad de la persona de sexo masculino, encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición en aguas del balneario El Salto del municipio de San Rafael del Sur, en Managua.

El hallazgo fue realizado la tarde-noche de este viernes, por pobladores que circulaban por la zona y que inmediato alertaron a las autoridades de la Policía Nacional.

El desconocido viste una camisa color celeste, y hasta el momento se desconocen las circunstancias en exactas en que esa persona fue a parar a las aguas del balneario El Salto.