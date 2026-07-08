Hallan cuerpo de “Mamita” en playa La Primavera, Ometepe

El cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este miércoles 8 de julio de 2026 en la costa de la playa La Primavera, ubicada en la Isla de Ometepe, departamento de Rivas.

Ometepe: encuentran cuerpo de hombre en avanzado estado de descomposición

El hallazgo fue realizado por un grupo de trabajadores que se encontraban reparando una cerca de alambre de púas en las cercanías de la playa, quienes de inmediato avisaron a las autoridades correspondientes.

Pobladores de la zona dijeron que, el fallecido era conocido cariñosamente en la comunidad como “Mamita” y presuntamente era un bebedor consuetudinario.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y un médico forense para realizar el levantamiento del cadáver, determinar las causas exactas de su deceso.